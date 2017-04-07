Elektrikli Taksilerin Testleri Başlıyor

Bosch ve Mercedes tarafından ortak bir şekilde üretilen sürücüsüz taksilerin testlere başlayacağı belirtildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 18:11

Özellikle dünyanın önemli 2 dev üreticisi tarafından yapılan sürücüsüz taksi teknolojisi, uzun zamandan bir sektörde dikkat çekiyordu. Mercedes ve Bosch arasında yapılan anlaşmalar ile birlikte faaliyete geçirilen bu proje önümüzdeki günlerde ülkede resmen test edilmeye başlanacak. Bu test sürecinin en önemli detaylarından bir tanesi ise kuşkusuz sürücüsüz taksi döneminin ilk adımlarının atılacak olması.

Proje Merak Uyandırdı

2 marka bu konuda güçlerini birleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Açıklamalara göre Mercedes marka araçlar testlerde kullanılacak. Özellikle önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde sürücüsüz araçlar ile farklı sektörlerde hizmet vermek isteyen Mercedes, bu projeyi oldukça önemsiyor. Bu açıdan yapılacak çalışmalar doğrultusunda olumlu sonucun alınması ve çeşitli geliştirmeler ile projenin istenen seviyeye getirilmesi sürücüsüz otomobil ve taksi konusunda da cazip bir fırsat yaratacak. Bu bakımdan sektörde uzun zamandan beri dikkat çeken bu yeni çalışmalar markaların bu alanda ön planda olmasını ve lider olarak yeni çalışmalara imza atmasını sağlayacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda sadece sürücüsüz taksi alanında değil taksi paylaşımı ya da taksi kiralama gibi hizmetlerde de bu yeni aracın etkin bir şekilde kullanılmaya çalışılacağı belirtildi. Bu açıdan önümüzdeki günlerden itibaren yaşanacak gelişmeler ve test süreci iki markanın bu alanda neleri değiştireceği ve yeni teknolojinin neler getireceği konusunda da bizlere net bilgiler verecek.