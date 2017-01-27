Elektrikli araçlar dünya genelinde 100 milyonu bulacak

BP'den yapılan açıklamaya göre elektrikli araçların dünya genelindeki kullanımı 2035 yılına kadar 100 milyonu bulacak.

Güncellenme 27 Ocak 2017 11:09

Elektrikli araçların sayısında 2035 yılına kadar önemli bir artış yaşanması bekleniyor.

Dünyaca ünlü otomobil markalarının geliştirdikleri yeni modellerle elektrikli araçlar, kullanıcıların dikkatini çekmeye ve trafikte artış göstermeye başladı.

British Petroleum'un (BP), Enerji Görünümü raporunda, 2015'te 1,2 milyon olan elektrikli araç sayısının 2035 yılına kadar yaklaşık 100 milyonu bulacağı öngörüldü.

Raporda, bu rakamın dörtte birini hibrit araçların, geri kalanını ise sadece elektrikle çalışan araçların oluşturacağına dikkat çekildi.

Dünyadaki toplam otomobil filosunun 2035'e kadar gelir artışı ve altyapıdaki iyileştirmelerle 1,8 milyar adete çıkacağının belirtildiği raporda, elektrikli araç sayısının aynı dönemde toplam filonun yüzde 5,5'ini oluşturacağı ifade edildi.

Petrol talebi 1,2 milyon varil azalır

Raporda, elektrikli araçların petrol talebindeki büyümeyi az da olsa yavaşlattığına dikkat çekilerek, 2015'te trafikteki araçların günlük 19 milyon varil akaryakıt talebi olduğu ve bu rakamın küresel petrol talebinin beşte birine denk geldiği kaydedildi.

Gelecek 20 yılda araç sayısının ikiye katlanmasının aynı şekilde akaryakıt talebini de artıracağı belirtilen raporda, "Elektrikli araç sayısındaki 100 milyonluk artış petrol talebini günlük 1,2 milyon varil düşürecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA