El Bab'tan acı haber: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, El Bab'ta DEAŞ ile yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, yaralanan 5 askerin tedavi altına alındığı bildirildi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 21:49

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17.00 sıralarında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalarda, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu.

Yaralı askerler tedavi altına alındı

Çatışmada yaralanan 5 asker, 112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınarak Kilis'e getirildi. Yaralılardan 4'ü Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralı ise helikopterle Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

AA