EL Bab'ta 40 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 40 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a yapılan hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 24 hedef imha edildi.
İlk belirlemelere göre, hava hakeratında 40'ın üzerinde terörist de etkisiz hale getirildi.
AA