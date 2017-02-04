El-Bab'ta 4 DAEŞ emiri öldürüldü

Suriye'nin El-Bab bölgesindeki terör örgütü DAEŞ'in 4 emiri öldürüldü.

Güncellenme 04 Şubat 2017 11:25

El Bab bölgesinde DEAŞ'ı Rusya ve koalisyon jetleriyle birlikte hedef alan TSK, terör örgütünün 4 emirinin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın Suriye'de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nın 165. gününde Türkiye, Rusya ve koalisyon ülkelerine ait jetler DEAŞ'a ait hedefleri vurdu; örgütün 4 emiri öldürüldü. Terör örgütüne ait 269 hedefin vurulduğu kara ve hava saldırılarında toplam 51 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Karadan ateş destek vasıtalarıyla 200 DEAŞ hedefinin vurulduğu harekatta 69 hedef ise, havadan savaş uçaklarıyla bombalandı. Gün içerisindeki çatışma ve hava harekatı sonucu 4'ü örgütün emiri 51 terörist öldürüldü.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 200 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alınmış; bu hedeflerden bazıları da imha edilmiş, kullanılamaz hale getirilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 56 bina ve 3 karargah binası imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii ve 2 silahlı araç imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 4’ü DEAŞ emiri olmak üzere toplam 51 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 24 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 656 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

CNN Türk