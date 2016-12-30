Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonlarda 1 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Operasyonda 26 terörist öldürüldü.

Güncellenme 30 Aralık 2016 10:47

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı’nda El-Bab’ta 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. 26 IŞİD mensubu da öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği vurgulanarak,

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 222 IŞİD hedefi ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlanmış; bu kapsamda IŞİD mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları da kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El-Bab ve Daglabash'da bulunan 17 IŞİD terör örgütü hedefinin imha edildiği vurgulanarak terör örgütü mensuplarınca kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edildiği bildirildi.

IŞİD terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhalif gruplara yardım eden patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 31 EYP imha edildiği kaydedilerek, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2423 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, El-Bab ve hemen güneyindeki IŞİD hedeflerine 3 kez hava harekâtı icra edildiği; bunun sonucunda 12 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisinin alındığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği vurgulandı.

Habertürk