Ehliyet Sınavlarında Yeni Müfredat Yönetimi Başladı

Türkiye'de ehliyet almak ve araç kullanmak isteyen kişilere yönelik yapılan sınav sorularında değişikliğe gidildi.

Güncellenme 24 Haziran 2017 17:52

Ehliyet sınavlarında özellikle kullanıcılara sorulan sorular oldukça tepki çekiyordu. Konu ile ilgili çalışma yapan Milli Eğitim Bakanlığı ise çalışmalarını tamamladı ve ehliyet sınavlarına yönelik ciddi bir değişiklik yaptı.

Yeni mevzuat ile birlikte sürücü Adayları özellikle araç kullanımı sırasında daha çok ihtiyaç duyacağı pratik bilgileri öğrenecek ve sınavda bu bilgilerden sorumlu tutulacak. Özellikle Trafik MEVZUATI Komisyonu tarafından yapılan değişiklikler sonrasında sınavların güncel öğrenim programlarına uygun hale getirildiği, farklı soru tekniklerinin geliştirildiği ve görsellerle soruların zenginleştirildiği belirttildi.

Bunun için ehliyet sınavı soru havuzuna eklemeler ve çıkarmalar yapılırken, yapılan son güncellemeler ile birlikte soru havuzunda 3257 sorunun yer aldığı ifade edildi. Özellikle soru sayısının yükseltilebilmesi adına bundan sonraki süreç içerisinde yeni müfredata uygun bir şekilde soruların hazırlanacağı ifade edilirken bundan sonraki süreçte kişiler daha kolay ve daha çok işine yarayacak bilgiler ile sınanacak.

Yenilenen sınavda özellikle soru sayılarında da değişiklik yapılmış durumda. Değişiklikler doğrultusunda 50 sorunun dağılımı şöyle ;

İlk Yardım Ve Sağlık Bilgisi 12 soru,

Rafik Ve Çevre Bilgisi 23 soru,

Motor Ve Araç Tekniği 9 soru,

Trafik Adabı 6 soru.