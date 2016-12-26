Ege'nin develeri Van'da kampa alınıyor

Ege Bölgesi'nden Van'a getirilen develere dayanıklılıklarını artırmak için karda idman yaptırılıyor.

Güncellenme 26 Aralık 2016 21:45

Ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen güreş ve yarış etkinliklerine hazırlanan develer, dayanıklılıklarının artırılması ve daha zinde olmalarının sağlanması amacıyla Van'da kampa alınıyor.

Ege bölgesinden, yüksek rakım, temiz hava ve karla kaplı arazilerde eğitim imkanı bulmak için Van'a getirilen güreş develeri, Hacıbekir Mahallesinde eğitime tabi tutuluyor.

Günde iki kez kar üstünde antrenman yaptırılan develer, özellikle soğuk havaya karşı dayanaklılık testlerinden geçiyor. Uzun süren idman döneminin ardından sağlamlığı kanıtlanan develer, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen güreş ve yarışmalara katılıyor.

Sıcak iklim bölgelerinde yaşadığı bilinen develeri, Van'da kar üstünde gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Deve yetiştiricisi Turan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının İzmir'de askerlik yaptığı dönemde develerle karşılaştığını ve o dönemden sonra 10 yıldır aile olarak deve yetiştirdiklerini belirtti.

Demir, Van'da 20 deveyi eğitime aldığını, bu eğitimi alamayan develerin geç büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Develerimizi Ege bölgesi gibi sıcak bölgelerden bir yaşındayken alıp soğuğun ve karın yoğun olduğu ilimizde eğitime alıyoruz. Onları günde iki defa kar üstünde ayaklarının güçlenmesi için idmanlara sokuyoruz. Kar onlara oluşturduğu zor şartlar onların hemen büyüyüp güçlenmesini sağlıyor. Bu idmanlar yapılmadığı zaman develerin ayak gelişimi yeterli seviyeye ulaşmıyor. Develer 6 yaşına geldikten sonra sosyal medya üzerinden tanıtımını ve satışını yapıyoruz. Satışlarımızı yapmamızın ardından Ege bölgesinde gerçekleşen deve güreşlerine katılıyorlar."