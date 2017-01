Efsane aktör John Hurt kansere yenik düştü

The Elephant Man, Midnight Express, V For Vendetta gibi önemli filmlerde oynayan efsane aktör John Hurt, kansere karşı verdi mücadeleyi 77 yaşında kaybetti.

Güncellenme 28 Ocak 2017 19:54

Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt (77) yaşamını yitirdi. Bir süredir kanserle mücadele eden Hurt, The Elephant Man ve V For Vendetta gibi önemli filmlerde rol almıştı.

The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.

JOHN HURT KİMDİR?

John Vincent Hurt (d. 22 Ocak 1940), İngiliz film-dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Midnight Express, Alien, The Elephant Man, Nineteen Eighty-Four, Rob Roy, Harry Potter and the Philosopher's Stone, Spaceballs, V for Vendetta, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ve Hellboy gibi filmlerde rol almıştır.

Geceyarısı Ekspresi filmi'ndeki rolü ile Akademi Ödülü adayı olmuştur. Fil Adam filminde ağır makyaj altında oynamıştır. Merlin adlı dizide seslendirdiği Ejderha (Büyük Ejder) ile dizinin oyuncu kadrosu arasında ilk sırayı almayı başarmıştır.