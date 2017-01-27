Edirne'de 3 dinin kutsal günlerini anlatan sergi açıldı

Edirne'de, farklı inançlardan 5 fotoğrafçının eserlerinden oluşan "Cuma, Cumartesi, Pazar" sergisi Büyük Sinagog'ta açıldı.

Güncellenme 27 Ocak 2017 10:50

Edirne'de, farklı inançlardan 5 fotoğrafçının eserlerinden oluşan "Cuma, Cumartesi, Pazar" sergisi Büyük Sinagog'ta açıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Musevi Cemaati'nin katkıları ile sanatseverler ile buluşan sergide, Alberto Modiano, Berge Arabian, Emine Ülkerim, Mıgırdiç Arzivyan ve Niko Mangini'nin çektiği 100 fotoğraf yer alıyor.

Edirne Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, sergide gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'nin huzurun, hoş görünün ve dostluğun egemen olduğu bir kent olduğunu söyledi. Fotoğrafçıların kutsal günlerle ilgili yaptığı çalışmanın güzel bir sonuç ortaya koyduğunu belirten Tanç, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Cuma, Cumartesi, Pazar"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren ise restorasyonu tamamlanan Büyük Sinagog'un 2015'in mart ayında açıldığını anımsattı.

Takvimi çerçevesinde etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Güneren, "Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türk Musevi toplumu bu etkinlikleri birlikte organize ediyorlar. Bugünkü etkinlik çok özel bir sergi. Farklı din ve mezheblerden 5 ayrı fotoğraf sanatçısının çekmiş olduğu kareler bu vesileyle burada sergi olarak açıldı. Bu sergiye çok güzelde bir isim belirlenmiş. Farklı dinlerin özel günleri olan cuma, cumartesi ve pazar günleri bu serginin adı olarak belirlenmiş" diye konuştu.

Türk Musevi Cemaati Başkan Yardımcısı Moris Levi de en iyi duanın edildiği yerin insanın kendi kalbi olduğunu belirtti. Kalplerin mezhebi ve dininin olmadığını aktaran Levi, "Bizim kalbimizin bir parçası da Edirne'de. Türk Yahudi toplumu için Edirne'nin çok büyük önemi var. Burada yüzyıllar boyunca atalarımız yaşamış" dedi.

AA