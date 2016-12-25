Edge’ye Yeni Güncelleme

Microsoft’un son dönemlerde en çok ilgi gösterdiği tarayıcısı Edge için yeni bir destek daha sunulacak.

Güncellenme 25 Aralık 2016 15:52

Microsoft tarafından geliştirilerek sunulan Microsoft Edge bugüne kadar pek çok güncelleme ve geliştirme yaşarken önümüzdeki günlerde yeni bir özelliğin daha sisteme ekleneceği belirtildi. Yeni özellik sistemde sıkıştırma algoritması için daha iyi bir destek sunacağı gibi artık internet üzerinden yapılacak ziyaretlerde daha hızlı bir Microsoft Edge yaşamak mümkün olacak.

Daha önceki dönemlerde Firefox Opera ve Google Chrome gibi internet tarayıcılarına da eklenerek kullanıma sunulan özel sistem çevrimdışı sıkıştırma çözümleri arasında en çok tercih edilenlerden bir tanesi. Bu bakımdan Microsoft Edge için yapılacak geliştirmeyle birlikte artık web sayfalarının daha hızlı bir şekilde açılması söz konusu olacak. Üstelik bu yeni özellik internette dolaşım yapan kişilerin daha az veri ve güç tüketmesini sağlayacak.

Microsoft Edge için geliştirilmesi planlanan özellik şu anda geliştiriciler tarafından test edilirken yapılacak son kontroller sonrasında tüm kullanıcılar için hazır hale getirilecek. Bu açıdan 2017 yılı itibariyle Microsoft Edge için yeni bir özellikten ve daha optimize edilmiş bir tarayıcıdan söz edebilmek mümkün. Microsoft’un tarayıcı sektöründeki en önemli kozlarından olmasına karşın bugüne kadar istenen kullanım rakamlarına ulaşamayan Microsoft Edge bu yenilikler ile kullanıcıları kendisine çekmeye çalışıyor.