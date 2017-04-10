Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinde yangın çıktı

Bilecik Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncellenme 10 Nisan 2017 10:06

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eskişehir yolu üzeri 4. kilometrede bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 no'lu deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekibi de yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangından etkilenen olmazken depoda maddi hasar oluştu.

AA