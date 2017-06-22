ECB üyesi Praet: "Brexit'le büyük hata yapıldı"

Avrupa Merkez bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, İngiltere'nin Brexit kararının büyük bir hata olduğunu söyledi.

Güncellenme 22 Haziran 2017 16:24

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) kararının büyük bir hata olduğunu söyledi.

ECB, Praet’in Alman Der Spiegel dergisi ile yaptığı röportajı yayımladı. Röportajda AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit görüşmelerinin başlamasın son derece önemli olduğunu belirten Praet, "Avro Bölgesi için ekonomik görünümün iyi olduğunu ve risklerin dengeli olduğunu söylesek de bu hiçbir risk olmadığı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

ABD'nin ekonomi politikasının gelecek aylardaki yönü konusunda şu anda bazı belirsizlikler bulunduğuna işaret eden Praet, "Şimdi, Çin'de işlerin nasıl gelişeceğine ilişkin iyi bir hissiyatımız var ancak ABD'de yok. Ve Birleşik Krallık ile de benzer bir durum var." açıklamasında bulundu.

Bu durumun bir ülkenin kendisi için nasıl ciddi zorluklar oluşturduğunu gösterdiğini savunan Praet, "Avrupa ticaret dahil sağlam bir kurumsal çerçeve sunmaktadır. İç pazar işliyor ve bu çok önemlidir. Şimdi Birleşik Krallık bunu terk ediyor ve büyük belirsizliklere yol açıyor." ifadelerini kullandı.

"Hala makul bir çözüm olacağını umuyorum"

Praet, İngilizlerin Brexit kararında hata yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bence İngilizler büyük bir hata yaptı. Popülist güçler insanların korkularını harekete geçirdi ve korku iyi bir danışman değil. Hasar ortada, İngiltere ekonomisi şimdiden yavaşlıyor. Şu anki durum, sadece negatif etkiyi asgariye indirmekle ilgili. Hala makul mantıklı bir çözüm olacağını umuyorum."

AA