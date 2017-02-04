E Spor’da Fenerbahçe’ye HP Sponsor Oldu!

Türkiye'de son dönemlerde gelişen e spor için sponsorlar da aktif bir şekilde rol almaya başladı.

Güncellenme 04 Şubat 2017 19:52

Özellikle Fenerbahçe gibi takımların e spor dünyasında giriş yapması kısa süre içerisinde tüm dikkatin bu alana yönelmesini sağladı. Yapılan son açıklamalarda League of Legends gibi pek çok farklı oyuna yönelik takımların kurulacağı ve Fenerbahçe'nin resmen bu alanlarda yer alacağı belirtilirken şimdi yeni bir sponsorluk anlaşması daha duyuruldu.

Yeni Sponsor HP

Yapılan açıklamalarda HP tarafından Fenerbahçe ile yapılan görüşmeler neticesinde sponsorluk konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken bu anlaşma ile birlikte artık takım sponsoru resmi olarak HP olacak.

Fenerbahçe e spor takımına sponsorluğun gelmesi özellikle daha farklı ve dünya çapında oyuncunun takıma transfer edilmesini ve daha güçlü bir takım oluşturulmasını sağlayacak. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan turnuvalarda oldukça başarısız sonuçlar alan ve bu nedenle eleştirilen Fenerbahçe takımı yapılacak yeni hamleler ile birlikte daha iyi bir hale gelebilir.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray gibi Türkiye'nin en önemli takımlarının da bu ala giresi rekabetin yeşil sahaların dışına da çıkmasını sağlıyor. Öyle ki yine geçtiğimiz günlerde yapılan turnuvada Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren maçlar iki takım taraftarları tarafından da çok yakından takip edilmişti.

Bu bakımdan sponsorluk anlaşmaları ile birlikte bu alandaki rekabetin daha da artırılması ve e spor sektörünün çok daha iyi bir hale getirilmesi bekleniyor.