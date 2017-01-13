E-Spor’a Yeni Bir Takım Daha!

Son dönemlerde spor olarak adlandırılan sektöre bilgi giderek artarken Karşıyaka Spor Kulübü tarafından da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 20:15

Giderek büyüyen ve özellikle pazar hacmi arttığı için cazip hale gelen e-spor sektöründe artık Karşıyaka Spor Kulübü de yer alacağını söyledi. İzmir'in en köklü spor kulüplerinden birisi olan KarşıyakaSpor tarafından yapılan bu açıklamalarda artık kullanıcıların takıma dahil olarak resmi bir şekilde karşılaşma yapabileceği belirtilirken Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de bu alanda var olacağını resmi olarak duyurmuştu.

Rekabet Artıyor!

Türkiye'de e-spor sektörüne giriş yapan dördüncü kulüp olarak kayıtlara geçen KarşıyakaSpor Kulübü konu ile ilgili resmi organlarından yazılı açıklama yaptı. Konu ile ilgili uzun zamandan beri altyapı çalışmalarının yürütüldüğü ve çalışmaların sona ermesiyle birlikte artık e-spor alanına giriş yapıldığı belirtildi.

Özellikle takımın ne zaman oluşturulacağı ve takımda kimlerin yer alacağı merak edilirken yazılı açıklamada bu konu ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılmadı. Şu anda dört farklı kulübün e-spor sektöründe faaliyet göstermeye başlaması özellikle ilerleyen yıllarda Türkiye Ligi'nin de yapılabileceğini düşündürüyor. Öyle ki yeşil sahaların ardından kullanıcılar e-spor alanında da artık takımlarını destekleyerek kıyasıya maçları internet üzerinden ya da arenalarda takip edebilecek.

Dünya genelinde oldukça tercih edilen ve milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başaran e-sporun Türkiye'de yeni gelişmesi gelecek adına da bu alanda umut veriyor.