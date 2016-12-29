Düşen Rus uçağında saldırı izine rastlanılmadı

Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Dairesi Başkanı Sergey Baynetov, "Uçağa bir saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana gelmediği sonucuna vardık" dedi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 14:49

Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağıyla ilgili arama-kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, arama çalışmalarının ana bölümünün tamamlandığını kaydetti. Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Dairesi Başkanı Sergey Baynetov ise "Uçağa bir saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana gelmediği sonucuna vardık" dedi.

Rusya hükümeti tarafından kurulan soruşturma komitesinin toplantısında konuşan Ulaştırma Bakanı Sokolov, çalışmalar sırasında 19 kişinin cesedine ve 230 ceset parçasına ulaşıldığını, ayrıca uçağa ait 13'ü büyük olmak üzere 2 binden fazla parçanın bulunduğunu açıkladı.



'UÇAK, SU YÜZEYİ VE DENİZ DİBİNE ÇARPTIKTAN SONRA NEREDEYSE TAMAMEN PARÇALANMIŞ'

Soruşturma komitesinin başkanlığını da yürüten Sokolov, bugün itibarıyla en önemli hedefin kimlik tespiti olduğunu ve bunun için DNA testlerinin yapıldığını kaydetti. "Uçağın su yüzeyine ve deniz dibine çarptıktan sonra neredeyse tamamen parçalandığı tespit edildi. Doğal olarak bu durum, arama çalışmalarını güçleştirdi. Tu-154 faciasıyla ilgili nihai sonuçlar, tüm veriler toplanıp incelendikten sonra elde edilecek" diyen Sokolov, uçağın düşmesiyle ilgili ön ekspertiz verilerinin ocak ayında alınabileceğini ifade etti.



BAYNETOV: NİHAİ ÇIKARIMLAR İÇİN EN AZ 30 GÜNE İHTİYAÇ VAR

Toplantıda konuşan Rusya Hava Kuvvetleri Uçuş Güvenlik Dairesi Başkanı Sergey Baynetov ise uçağın düşmesiyle ilgili nihai çıkarımların en erken 30 gün sonra yapılabileceğini söyledi. Karakutuların deşifresinin en az 10 gün alacağını kaydeden Baynetov, "Profesyoneller ve uzmanlardan oluşan çok büyük bir ekip kurduk. Uçak faciasının nedenlerini en kısa sürede öğrenmeyi umuyoruz. Ön sonuçlar ancak ocak ayında elde edebilecek" dedi. Baynetov, uçakta patlama olmadığını da vurguladı. Baynetov, "Uçağa bir saldırı olmadığı, uçakta patlama meydana gelmediği sonucuna vardık. Ancak bu ihtimali şu an için soruşturma dışında tutmuyoruz" dedi.

Sputnik Türkiye

