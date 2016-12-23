Dünyanın İlk Güneş Paneli Yolu Fransa'da Açıldı

Yollara güneş panelleri yerleştirmek, akan trafik üzerinden enerji elde edilmesini sağlıyor. Üstelik Fransa’da bu konuda bir ilk gerçekleştirildi bile.

Güncellenme 23 Aralık 2016 19:36

Fransa’da özel bir şirket tarafından dünyanın ilk fotovoltaik yolunun açılışı yapıldı. Güneş panelleri küçük Fransız köyünde başlatılırken bir kilometre iki şeritli yol üzerine güneş panelleri yerleştirildi. Yoldaki çalışmalar bittikten sonra yol trafiğe açılırken iki yıllık bir test sürecinin olacağı belirtildi. Bu süre boyunca köydeki tüm sokak lambaları için gerekli olan enerji direk bu özel sistem üzerinden karşılanacak.

Ne Kadar Dayanıklı?

Güneş panellerindeki özel yapı sayesinde her türlü araç trafiğine karşı sistem dayanıklı kılınmış durumda. Bu açıdan herhangi bir kırıkla ya da arıza durumu söz konusu değil. Son derece ince bir şekilde üretilen fotovoltaik paneller üstelik günde yaklaşık 2.000 araba görürken, tüm bu aşamada herhangi bir sorun çıkarmıyor.

Sistemden Ne Kadar Enerji Sağlanıyor?

Yapılan tahminlere göre tek bir evin elektrik ihtiyacının karşılanması adına güneş yolunun yaklaşık 250 metrekarelik bölümü yeterli oluyor. Fakat kullanılacak bölgenin güneş durum ve hava koşulları da projenin amacına ulaşması noktasında önemli bir detay.

Bu sistem pahalı olduğu için hükümetler tarafından ön yargıyla karşılanıyor. Fakat yapılacak ilk testler sonrasında sonuçların olumlu olması halinde dünya genelinde güneş panelli yollara dönüş yapılabilir.