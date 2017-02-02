Dünyanın En Değerlisi Google!

Dünya genelinde yapılan sıralamalarda özellikle 2017 yılında Google dünyanın en değerli markası olarak seçildi.

Güncellenme 02 Şubat 2017 14:36

Son dönemlerde markalar arasındaki bir rekabet giderek daha da artarken 6 yıldan beri dünyanın en değerli markaları listesinde Apple ilk sırada yer alıyordu. Geçilmesi oldukça zorlu bir başarıya imza atan Apple, 2017 yılı itibariyle bu unvanını kaybetti.

Yeni Lider Google

Yapılan yeni açıklamalarda dünyanın en değerli markalarının yeniden güncellendiği ve güncellemeyle birlikte zirvedeki ismin değiştiği açıklandı. Yaşanan bu değişiklik sonrasında listenin ilk sırasında Google yer aldı. Yaptığı atılımlar ile birlikte bir yıllık süre içerisinde yüzde 24'lük bir gelir artışı sağlayan ve değerini arttıran Google 195 milyar dolar gibi yüksek bir marka değerine ulaşmayı başardı. Elde edilen bu rakamlar Apple’ın geçilmesini sağlarken özellikle Apple’ın marka değerinin düşürmüş olması dikkatlerden kaçmadı.

Apple Düşüşte!

Geçtiğimiz yıllarda 145,9 milyar dolarlık marka değeri olduğu belirtilen Apple bir yıllık süre içerisinde marka değerinin yüzde 27 oranında değer kaybetmesine neden oldu. Yaşanan bu düşüş Google’ın Apple’ı geçmesini daha da kolay hale getirirken Apple Google’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Özellikle Apple için yapılan değerlendirmelerde piyasaya sunulan sonu ürünlerini kullanıcıları tatmin etmediği ve akıllı saat sektöründe de yine beklentileri veremediği şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Tüm bu yaşanan gelişmeler neticesinde de listede sıralamanın değişmesi kaçınılmaz oldu.