Dünyanın en çok kazanan futbolcusu Ronaldo

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017'nin en çok kazanan sporcusu olurken, Messi 80 milyon dolar geliriyle ikinciliği elde etti.

Güncellenme 27 Mayıs 2017 16:32

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, bu yıl dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 93 milyon dolarla 2017 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Ronaldo'nun ardından Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 80 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde ederken, aynı takımda forma giyen Brezilyalı Neymar, 37 milyon dolarla 2008 yılından bu yana tüm Ballon d'Or ödüllerini kazanan bu iki futbolcuyu takip etti.

İtalyan ekibi Juventus'tan 116 milyon dolara rekor bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan Fransız futbolcu Paul Pogba, 21,2 milyon dolarlık geliriyle listeye 10. sıradan girdi.

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:

Futbolcu - Kulüp - Gelir (dolar)

1 Cristiano Ronaldo - Real Madrid - 93 milyon

2 Lionel Messi - Barcelona - 80 milyon

3 Neymar - Barcelona - 37 milyon

4 Gareth Bale - Real Madrid - 34 milyon

5 Zlatan Ibrahimovic - Manchester United - 32 milyon

6 Wayne Rooney - Manchester United - 23,6 milyon

7 Luis Suarez - Barcelona - 23,3 milyon

8 Sergio Agüero - Manchester City - 22,6 milyon

9 James Rodriguez - Real Madrid - 21,9 milyon

10 Paul Pogba - Manchester United - 21,2 milyon

AA