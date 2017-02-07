Dünyada 51 ülkede milletvekili seçilme yaşı: 18

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı dünyadaki parlamentolarda 190 ülkede yapılan araştırmaya göre 51 ülkede milletvekili seçilme yaşının 18 olduğunu tespit etti.

Güncellenme 07 Şubat 2017 12:28

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca 190 ülke bazında gerçekleştirilen milletvekili seçilme yaş sınırı araştırmasında, 62 ülkede 21, 51 ülkede 18, iki ülkede ise 17 olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini düzenleyen Anayasa Değişikliği Kanununa göre, milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Bu doğrultuda TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, dünya parlamentolarında üye seçilme yaş kriterlerini araştırdı.

190 ülkenin incelendiği araştırmaya göre, birinci meclislere üye seçilmek için asgari yaş koşulu 62 ülkede 21, 51 ülkede 18, Türkiye'nin de dahil olduğu 59 ülkede 25 olarak belirlenmekte. Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 73'ünde ise milletvekili seçilme yaşı 18.

Araştırmaya göre seçilme yaşı 18 olan 51 ülke şunlar:

Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Belize, Bosna Hersek, Çin, Ekvator, Fiji, Finlandiya, Gine, Grenada, Guyana, Güney Afrika, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kenya, Komor, Küba, Lihtenştayn, Macaristan, Maldivler, Malta, Mauritius, Moldova, Mozambik, Norveç, Avustralya, Danimarka, Fransa, İspanya, İsviçre, Lüksemburg, Makedonya, Portekiz, Sao Tome ve Principe, Seyşeller, Sırbistan, Slovenya, Sri Lanka, Svaziland, Trinidad ve Tobago, Uganda, Yeşil Burun, Yeni Zelanda.

AA