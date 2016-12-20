Dünyaca ünlü tenisçi Azeranka anne oldu

Dünyaca ünlü Belaruslu tenisçi Victoria Azeranka sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Güncellenme 20 Aralık 2016 13:28

Eski dünya 1 numaralarından Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Bugün hayatımın en mutlu günü. Oğlumuz sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bunun için şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Brisbane, Indian Wells ve Miami'deki turnuvalarda şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki tenisçi, temmuz ayında hamile olduğunu açıklayarak kariyerine ara vermişti.

AA