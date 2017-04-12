Drone Satışları 2017'de Artacak

Son dönemlerde özellikle drone kullanımı çok farklı sektörlerde ön plana çıkarken yapılan tahminlerde drone satışlarının artacağı belirtildi.

Güncellenme 12 Nisan 2017 20:40

Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda özellikle drone için 2016 yılında toplam yapılan harcamanın 2015 yılına göre iki kat arttığı belirtildi. Artış göz önünde bulundurulduğunda 2017 yılına dair tahminler de yükseltildi. Özellikle 2016 yılında artış yaşanmasının en önemli sebebi Premium kalite drone satışları oldu. Genelde 300 doların üzerinde olan bu cihazların yoğun bir ilgi görmesi, pazardan elde edilen gelirin de artmasını sağladı.

Drone Özellikleri Artıyor!

Otomatik pilot özelliği bulunan cihazlar üstelik selfie gibi çekimlerde de oldukça farklı bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda macera seven ve çeşitli işlemler yaparak tek başına görüntü kaydetmeyi isteyen kişileri beni takip et gibi özellikler bulunan cihazlarla da ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılayabiliyor.

Tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda geleceğe yönelik olarak drone satışlarının net bir şekilde artacağını söylemek mümkün. Drone satışların artması aynı zamanda hükümetler tarafından da yakından takip ediliyor. Öyle ki pek çok ülkede dronelerin kayıtsız bir şekilde kullanılması yasaklanırken belirli bölgelerde kullanımı tamamen yasaklanabilir. Bu bakımdan drone kullanımını düşünen kişilerin bu noktada izin alarak işlem yapması zorunlu hale gelebiliyor. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de de etkin bir şekilde kullanılması beklenen cihazların iyi bir pazar yaratacağı da genel bir görüş durumunda.