Dördüncü Nesil iPad’leriniz Varsa Dikkat!

9toMac sitesinin yaptığı araştırmalara göre dördüncü nesil iPad’lerin iPad Air 2 ile değiştirilebileceği belirtiliyor.

Güncellenme 17 Nisan 2017 23:38

Bildiğiniz gibi dördüncü nesil iPad 2012, iPad Air 2 2014 yıllarının sonlarına doğru piyasada boy göstermişti. 9toMac sitesinin yaptığı araştırmalara göre dördüncü nesil iPad’lerin bazı durumlar göz önünde bulundurularak iPad Air 2 ile değiştirilebileceği belirtiliyor.

Dördüncü nesil bir iPad sahibi iseniz ve cihazınızın değişim yapılması gerekiyorsa cihazınızı bir iPad 2 ile değiştirebiliyorsunuz. 9toMac Araştırma yapıp elde ettiği bilgilere göre Apple çalışanlarına değişim karşılında verilen iPad’in 32 ve 128 gb gibi farklı depolama alanı seçeneklerinin olduğunu bildirmesini söyledi. Dördüncü nesil iPad’ler 16 ve 64 gb versiyonlarıyla piyasaya sunulmuştu. Buradan da anlaşıldığına göre bu değişimden yararlanan kullanıcılar daha fazla hafıza alanına sahip olacak.

Apple firmasından bugüne kadar görürsen ona göre üretimi kesmiş olduğu ürünlerinde, üretimi kestikten 5 yıl sonrasına kadar destek sağlayabiliyordu. Bu konuda dördüncü nesil iPad kullanıcıları, Apple firmasından teknik destek alma konusunda sorun yaşamayacak.

Apple Insider sitesi ise problemli olduğu için servise getirilen daha eski iPad’lerin iPad Air 2’lerle değiştirilmesinin her mağazada geçerli olmayacağını söylüyor. Bu konuda uygulanan inisiyatif durumları Apple mağaza yöneticilerine bırakılmakta. Apple mağazası stoklarında iPad 4 bulunmaması halinde iPad Air, iPad Air 2 veya nadir durumlarda 2017 iPad ile değişimi gerçekleşiyor. Sizler de bu değişimden yararlanmak istiyorsanız, sizler de bu konuda genel bir araştırma yapmanızda fayda var.