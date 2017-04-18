Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

ABD Başkanı Donald Trump 16 Nisan'daki referandumda elde edilen galibiyetlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Güncellenme 18 Nisan 2017 10:07

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

Trump, Erdoğan'ı tebrik etti

Trump, Erdoğan'ı 16 Nisan'daki referandumda elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti.

Suriye'de son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla yaptığı saldırının ABD tarafından cezalandırılmasına da değinildi.

ABD Başkanı Trump, bu hususta ülkesine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

DEAŞ'a karşı ortak mücadele görüşüldü

İki lider, Beşşar Esed'in yaptığı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

DEAŞ'a karşı ortak mücadelenin de konuşulduğu görüşmede, kendi amaçlarına ulaşmak için teröre başvuran tüm gruplara karşı işbirliğinin gerekliliği vurgulandı.

AA