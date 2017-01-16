Dolar/TL'nin yönünü TCMB belirleyecek

Dolar/TL'deki hareketleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirleyeceği tahmin ediliyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 11:15

Tarihi zirveden TCMB’nin repo ihalesi açmaması kararı ile düşüşe geçen dolar/TL’nin akıbetini yine merkezin belirleyeceği düşünülüyor.

Bankacılık sektörünün etkin isimleri dolar/TL’yi tarihi zirveden indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ilerleyen günlerde de doların yönünü belirleyeceği konusunda hemfikir.

Piyasadaki en önemli belirleyici

Bankacılar, TCMB'nin bugün de haftalık repo ihalesi ile fonlama yapıp yapmayacağının piyasada en önemli belirleyici olacağını söylediler.

Dolar ve euroda son durum: Dolar 3,76, euro 3,99

Cuma günü akşam saatlerinde 3.7650 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah güne 3.7636/3.7665 seviyesinden başladı. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8780/3.8841, euro/TL 3.9948/4.0018 seviyesindeydi.

TCMB TL'deki sert değer kayıplarının ardından Salı günü yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirime giderken, bankalararası para piyasasında bankaların borç alabilme limitlerini 22 milyar TL'ye düşürmüştü.

Dünya’da yer alan habere göre; Cuma günü ise bu tutar 11 milyar TL'ye çekilirken, TCMB gerekli görülen günlerde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlama tutarının sınırlandırılabileceğini açıkladı.

TCMB'nin haftalık vadede yüzde 8 faizden repo ihalesi ile fonlama yapmaması hem de diğer fonlamalardan limiti düşürmesi bankaların TL maliyetlerini artırırken önceki merkez bankası yönetimleri döneminde de "örtülü faiz artışı" olarak adlandırılan sürece benzerliği ile dikkat çekiyor.

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