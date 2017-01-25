Dolar/TL'de Trump etkisi

Hafta ortasına yükselişle giriş yapan Dolar/TL paritesi son olarak 3,79 seviyelerinde dengelendi. Trump'ın açıklamalarının dolar/TL üzerinde etkili olması bekleniyor.

Güncellenme 25 Ocak 2017 10:37

ABD2nin 45. Başkanı olarak Baracak Obama'dan görevi teslim aalan ve ilk icraatlerine başlayan Donald Trump'ın dolar/TL paritesi üzerindeki etkilerinin süreceği tahmin ediliyor. Son edinilen bilgilere göre güne yükselişle giriş yapan dolar/TL paritesi 3,79 seviyelerinde denge sağladı.

TCMB'ye dolardan ilk tepki: 3,82

Dün öğlen saatlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararları öncesinde yatay bir seyir izleyen dolar/TL, TCMB'nin politika faizini değiştirmemesi ve faiz koridorunu genişletmesinin ardından, ilk tepki olarak 3,82 seviyelerine kadar yükseldi. Bu seviyelerdeki tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 3,7851'den tamamladı.

Yeni günde döviz fiyatları

Bugüne değer kazancı ile başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,20 primle 3,7905 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0610 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,14 artışla 4,7382'den işlem görüyor.

ABD Başkanı Doland Trump'ın yapabileceği açıklamaların döviz fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,7650 seviyesinin destek, 3,8050'nin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA