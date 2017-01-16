Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle giriş yaptı. Son edinilen bilgilere göre; dolar/TL 3,75 seviyesinde işlem görüyor.

Güncellenme 16 Ocak 2017 12:15

Yeni haftaya küresel piyasalarda değerlenen doların etkisiyle yükselişle başlayan dolar/TL, en yüksek 3,7686'yı gördü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 12 ve 13 Ocak'ta olduğu gibi bugün de repo ihalesi açmamasının ardından 3,7420 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3,7505'ten alıcı bulurken, avro/TL yüzde 0,4 primle 3,9805 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 4,5110'dan işlem görüyor.

Piyasa uzmanları, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu, bu nedenle kur tarafında dar bant içinde sakin bir seyir izlenebileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,7250 seviyesinin destek, 3,7750 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA