Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL yatay seyrini koruyarak paraleldeki sakin seyre paralel hareket etti. Dolar/TL yeni güne 3,53 seviyelerinde giriş yaptı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 11:16

Dün yapılan tahminlerde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3,55'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeyi aşamadı ve günü yüzde 0,48 artışla 3,5387'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başladı ve saat 10.15 itibarıyla 3,5350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 primle 3,7025 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 4,3360'tan işlem görüyor.

3,50 seviyesi direnç, 3,55 seviyesi direnç konumu olarak nitelendirildi

Analistler, uluslararası piyasalarda yılın son iki işlem gününde Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle işlem hacminin düşük seyrettiğini ve dolar/TL'nin de buna bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediğini kaydederek, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

AA