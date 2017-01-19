Dolar/TL yıl sonunda kaç lira olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu beklenti anketine dair detayları açıkladı. TCMB’ye göre dolar kuru yıl sonunda 3.8619 seviyesinde olacak.

Güncellenme 19 Ocak 2017 15:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu beklenti anketine dair detayları açıkladı. TCMB’ye göre dolar kuru yıl sonunda 3.8619 seviyesinde olacak.

TCMB 2017 yıl sonunda dolar kuru ve enflasyon oranları beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı. Merkez, yıl sonunda dolar kurunun kaç lira olmasını bekliyor? TCMB’nin tahminlerinde enflasyon beklentisi de yer alıyor. Peki, Türkiye’deki enflasyonun ne yönde hareket etmesi bekleniyor?

Dolar/TL kuru beklentileri

TCMB’ye yıl sonunda dolar kuru 3.8619 seviyesinde olacak. Ocak ayı sonunda ise dolar/TL’nin 3.7675 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon beklentileri

TCMB’ye göre yıl sonu enflasyon oranı yüzde 8.48 şeklinde gerçekleşecek. 24 aylık tahminlerde ise enflasyonun 7.59 olması bekleniyor.

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