Dolar/TL yeni haftaya yatay başladı

Dolar/TL yeni haftaya 3,85 ile yatay görünümde giriş yaptı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 11:04

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's ve Fitch kararlarına rağmen Dolar/TL'nin haftaya yatay başladığını belirtti.

Haftanın önemli gelişmelerini ve beklentilerini değerlendiren Tufan, geçen hafta piyasaların ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını takip ettiğini bildirdi.

Trump'ın, iş dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelerek özel sektör üzerindeki düzenleme maliyetlerini yüzde 75 azaltacağının altını çizdiğini ve orta sınıf ile şirketler için vergiyi büyük oranda keseceğini belirterek seçim öncesi vaatleriyle aynı paralelde adımlar atacağının sinyalini verdiğini dile getiren Tufan, şunları kaydetti:

"Trump ayrıca Meksika'ya giderek Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile bir araya geldi ve duvar çekme planını Meksika tarafına iletmiş oldu. Seçimler öncesinde popülist diye adlandırılan söylemlerin Trump tarafında hızla hayata geçirilmek istendiği görülüyor. ABD tarafındaki bu gelişmeler ve Beyaz Saray'dan gelen açıklamaların doların yönü hakkında çok net sinyaller vermemesi ve ABD'nin taraf olduğu uluslararası ticari anlaşmaların revize ya da iptal etme niyetinden dolayı dolar endeksinde zayıf görünüm devam ediyor.

Dolar endeksi tüm bu gelişmelerin etkisiyle yeni haftaya 100 seviyelerinden başladı. Böylelikle ABD başkanlık seçiminden sonra Trump'a dair olumlu beklentiler ile hızla yükselen dolar özellikle aralık ayından bu yana yerini dinlenmeye bıraktı diyebiliriz."

"Fitch zaten fiyatlanmıştı ama S&P sürpriz oldu"

Tufan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz dışı enstrümanları sıkça kullanarak kuru dengelemeyi şu ana kadar başardığını belirterek, yurt içi tarafta TCMB hamleleri dışında gözlerin Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye not kararında olduğunu anımsattı.

Ancak Fitch öncesi sürpriz denilebilecek bir kararın S&P'den geldiğini hatırlatan Tufan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ilgili aldığı kararların hep tartışıldığı ve Türkiye’nin pek de yıldızının barışmadığı kredi kuruluşu S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ seviyesinde teyit etti, not görünümü de durağandan negatife indirdi.

Bu kararın hemen ardından TCMB, sosyal medya hesapları üzerinden sıkı para politikalarının devam ettiğini aktardı ve 'her şeyi yakından izliyoruz' mesajını yineledi. Yarın için ise gözler TCMB'nin açıklayacağı enflasyon raporu ve Başkan Murat Çetinkaya'nın açıklamalarında olacaktır."

Tufan, S&P kararı sonrası Fitch'in de kararını verdiğini ve kuruluşun 15 gün önce yaptığı açıklamalarla zaten olası bir not indiriminin sinyallerini verdiğini belirtti. Bu nedenle kararın olası etkilerinin önceden fiyatlandığına işaret eden Tufan, şu açıklamalarda bulundu:

"Karar sonrası kur yeni haftaya yine 3,85 üzerinde kısa vadeli yatay görünüme devam ederek başladı. Kurun seyri açısından bu hafta yine oldukça kritik gelişmeler yaşanacak. 2013 öncesinde olduğu gibi uluslararası arenada yatırım yapılabilir seviyeden uzaklaştık ancak son not kararlarının çoğu piyasalar tarafından uzunca bir süredir bekleniyordu. Kurun kısa ve orta kaderini ise yine TCMB'nin adımları ve açıklamaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentileri ve Trump'ın yapacağı olası açıklamalar gibi majör gelişmeler çizmeye devam edecektir.

TL bu gelişmelerin ardından ilk işlem gününde dolar karşısında yatay başladı. Kurda 3,65-3,75 ana destek bölgesi olmaya devam ediyor. Hafta içerisinde Fed toplantısı, ABD ekonomik verileri ve yurt içi gelişmelerin dolar lehine gelmesi durumunda 3,90-3,95 direnç bölgeleri fiyatlamalarda görülebilir."

"Fed'in Trump sonrası mesajları faiz artışından daha kritik"

Fed'in yılın ilk toplantısını bu hafta Çarşamba günü gerçekleştireceğini aktaran Tufan, piyasaların Fed'den bu toplantıda yüzde 4 gibi düşük bir olasılıkla faiz artışı beklediğini ifade etti. Bu toplantıda faiz artışından ziyade Fed'in Trump sonrası duruma yönelik vereceği mesajların doların yönü açısından çok daha kritik olacağına vurgu yapan Tufan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed'in ilerleyen günler için daha güvercin tonda mesajlar vermesi ve kademeli faiz artış vurgusunu yinelemesi durumlarında dolar küresel ölçekte zayıflamaya devam edebilir. Cuma günü ise ABD tarafından önemli ekonomik veriler açıklanacak. Bunlar Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı şeklinde sıralanabilir. Verilerin genel kompozisyonunun güçlü bir istihdam artışına işaret etmesi, Fed'in diğer aylarda yapacağı toplantılardaki faiz artış ihtimallerini kuvvetlendirebilir.

Ayrıca, BIST100 endeksi bir süredir küresel borsalarda rekor seviyelerin görülmesinden ve dolar bazında ucuzlayan borsada yatırımcıların alış tarafında kalmasından dolayı primli seyrediyordu. Kritik 84.000 seviyesi üzerinde kalıcı olamayan endeks, kredi kuruluşlarının kararları sonrası hafta genelinde bir miktar satış baskısı ile karşılaşabilir. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi, kredi kuruluşlarının Türkiye lehine aceleci kararlarına rağmen güçlü bir görünüm sergileyen endekste önümüzdeki günlerde 85.000-87.000 direnç seviyeleri görülebilir. Kredi kuruluşlarının Türkiye ile ilgili aldığı kararlara rağmen TL varlıklarında güçlü görünümün devam etmesi nedeniyle endeks hafta genelinde olumlu bir görünüm sergileyebilir."

AA