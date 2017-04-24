Dolar/TL yeni haftaya düşüşle başladı

Düşüş trendinde devam eden dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününe de değer kaybederek 3,61 seviyelerinde başladı.

Güncellenme 24 Nisan 2017 10:42

Geçtiğimiz hafta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına paralel dolar/TL, 100 günlük hareketli ortalamasının altına gerileyerek 3,6250 seviyesini görse de haftayı 3,64'ün hemen altında tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5968'i gören dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla 3,61'in üzerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,04 artışla 3,9166, sterlin/TL ise yüzde 0,87 değer kaybıyla 4,6236'dan işlem görüyor.

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI EURONUN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Avro/dolar paritesi Fransa seçimlerine ilişkin fiyatlamanın "Yürüyüş Hareketi"nin lideri Emmanuel Macron'un lehine dönmesiyle yükselişe geçerek 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 1,0935'e çıkarken, şu dakikalarda 1,0838'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi de bugün yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar gerilese de saat 10.20 itibarıyla 99,20'nin üzerinde dengelendi.

AA