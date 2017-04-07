Dolar/TL haftanın son işlem gününde yükselişte

Dolar/TL ABD'nin Suriye'ye ait hava üssünü vurmasıyla haftanın son işlem gününe yükselişle giriş yaptı. Dolar/TL son olarak 3,73'ün hemen altında dengelendi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 12:02

Küresel piyasalar, ABD'nin, Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından bölgedeki gelişmelere odaklandı. Söz konusu gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışları ile altın ve petrol fiyatları yükselirken, dolar da özellikle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar/TL, küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak 3,7496 ile 14 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini görse de saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,45 artışla 3,7290'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 artışla 3,9720'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 yükselişle 4,6490'dan işlem görüyor.

Para ve piyasalar uzmanları, jeopolitik gelişmeler yanı sıra bugün saat 15.30'da ABD'de açıklanacak mart ayı tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7430 ve 3,7670 seviyelerinin kısa ve orta vadeli görünüm açısında önemli dirençler olduğunu, 3,6970 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA