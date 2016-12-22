Dolardan yukarı yönlü hamle

Dolar/TL haftanın yeni işlem gününe sınırlı yükselişle giriş yaparak 3,51 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 11:22

Dün en yüksek 3,5344 seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 3,5085 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL bugüne 3,5083 seviyesinden başladı ve saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,19 yükselişle 3,5150 seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,39 primle 3,6744 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,27 artışla 4,3490'dan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada Noel ve yılbaşı tatilleri öncesinde sakin bir seyir izlendiğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,4680 seviyesinin destek, 3,5340 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA