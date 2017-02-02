Dolarda son durum

FED'in faiz kararı sonrası dolar 3,72'nin altını gördü.

Güncellenme 02 Şubat 2017 20:04

Fed'in faiz artışına ilişkin net mesaj vermemesi sonrasında dolar 3,72'nin altını gördü. Dolar/TL 3,7190'la 3 haftanın en düşük seviyesini gördü

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardından dolarda düşüş yaşandı. Yılın ilk toplantısında faize dokunmayan Fed, ekonomiye dair iyimser görünümü devam ettirdi.

Dünkü karar sonrasında bankalararası piyasada güne 3,76 civarında başlayan dolar 3,72'nin altını gördü. Dolar 3,7190'a kadar geriledi. Euro 4,02'ün üzerinde seyrediyor.

Analistler teknik açıdan dolar/TL için 3,7550 seviyesinin destek, 3,8080 seviyesinin ise direnç olarak önce çıktığını belirtiyordu. 3,75'in kırılmasıyla aşağı yönlü hareket hız kazandı.

FED SİNYAL VERMEDİ DOLAR DÜŞTÜ

Fed'in mart ayındaki toplantıya ilişkin net bir sinyal vermemesi sonrası gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde düşüş yaşanıyor. Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketlerini takip eden dolar endeksi hafif bir gerilemeyle 99.607 seviyesine indi.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR



Borsa, dün gece Fed toplantısının ardından faizlerin sabit tutulduğunun açıklanması üzerine küresel piyasalardaki seyre paralel olarak güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi, 318 puan artışla 87.166 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,37 oranında değer kazandı.



BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,64 artışla 86.847,96 puan ile kapatarak yaklaşık 20 ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmişti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.



Fed dün sonlandırdığı iki günlük toplantısının ardından beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmezken, işlemciler faizlerin bu yıl ilk defa haziran ayında artırılacağını tahmin ediyor.