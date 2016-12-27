Dolar yeni yıl öncesi sakinliğini koruyor

Yatay seyrini koruyan dolar/TL yeni yıl öncesindeki son haftanın ikinci işlem gününde 3,50 seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Güncellenme 27 Aralık 2016 10:59

Küresel piyasalarda yeni yıl öncesi ev Noel tatilleri sebebiyle kapalı olan borsaların iç piyasalarda sakin bir görünüme yol açması nedeniyle dolar/TL fiyatlar ıda sakinliğini korumaya devam ediyor.

Dünya'da yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde 3.5080 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 3.5060 seviyesinde güne başladı.

Dün aynı saatte 3.5868 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.5894; 3.6658 seviyesindeki euro/TL ise 3.6655 civarında.

Yurt içi ve yurt dışı gelişmeler dolar/TL üzerinde etkili oldu

Diğer taraftan yurt içinde başta anayasa değişiklik teklifi ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda izleniyor.

Dolar endeksi halen güçlü

AHL Forex notunda küresel piyasaların Noel tatili nedeniyle kapalı olmasının haftanın ilk gününde fiyatlamaların oldukça sınırlı olmasına yol açtığı hatırlatılarak, "Dolar/TL 3.50 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yılın son haftasında hacmin düşük olması volatiliteyi de düşük tutuyor. TL tarafındaki negatif ayrışma sürüyor. Dolar cephesi ise Fed sonrası güçlü duruşunu koruyor. Dolar endeksi hala güçlü. Bu da büyük resimde kurdaki geri çekilmenin sınırlı olmasına neden olmakta" denildi.

TCMB'nin açıklamaları yakından izlenecek

Yurtiçinde bugün saat 14:00'da TCMB, aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu özetlerini açıklayacak. Öte yandan TÜİK yine saat 14:00'da GSYH revizyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Yurt dışında ise saat 18.00'da ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.

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