Dolar ve euro fiyatlarında son durum

Yeni güne 3.88 ile başlayan dolar dün gece 3.94'ü görerek rekor kırdı. Euro ise 4,10'u test etti.

Güncellenme 12 Ocak 2017 10:12

Dolar ve Eur tarihi seviyelerde sürekli yükselişini devam ettiriyor. Dün gece dolar 4 lira sınırına dayanırken euro da 4 liranın üzerine çıktı. Dolar/TL bugün hareketli saatler yaşayarak yeni güne 3,87 ile başladı. Euro ise 4,11 seviyesini gördü.

Döviz açılış fiyatları



Dolar ve Euro her gün rekor kırmaya devam ederken dolar/TL saat 07:54'te 3.8724/38757 TL seviyesinde. Aynı saatte euro 4.1138/4.1152 TL'den işlem görüyor. ABD'de bugün ISM imalat verisi izlenecek. Ancak haftanın en kritik verisi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olacak. Uzmanlar istihdam verisinin kurun hareketinde önemli olacağını belirtiyor.

Döviz kurlarında tarihi seviyeler

Sabah saatlerinde 3.8925 ile tarihi zirvesini gören dolar/TL, ilerleyen saatlerde 3.85 seviyesinin altına gevşedi. Kur tekrar yükselişe geçerek 3,9401 seviyesini görerek yeni zirvesine ulaştı.

Son dönemde siyasi endişeler ve TCMB'nin TL'deki değer kaybının önüne geçmek için gerekli adımları atamayabileceği endişesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'deki değer kaybı bu sabah hacimsiz piyasada lokal döviz talebi ile hızlanırken, oldukça kısa bir süre içinde TL dolar ve euro karşısında tarihi düşük seviyeleri test etti.

TCMB'nin dün attığı adımlar yeterli bulunmazken, faiz artırımı yapılması gerektiği yönünde beklentilerin arttığı piyasada TCMB'nin dünkü açıklamasında da belirttiği "ilave adımlar" izlenecek.

TL'nin bu sabah dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 2.5'i aşarken, 3.8950'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirveyi test eden dolar/TL sonrasında tekrar gevşedi. Kur saat 13.13 itibari ile 3.8460 seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL de 4.1083'e kadar yükselirken, TL'nin euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2'yi aştı. Kur, saat 13.13 itibari ile 4.04 seviyesinden işlem gördü.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yılbaşında bu yana ise yüzde 9.4'e ulaştı.

Dolar 4 lirayı görebilir

Hürriyet'te yer alan habere göre, Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı şöyle konuştu:

"Kurda 3.80’e yaklaşılması ile dün Merkez Bankası devreye girmeye başladı. Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi ve finansal sisteme 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlandı. Ayrıca bankaların borç alabilme limitleri 22 milyar Türk lirasına düşürüldü. Kurda kalıcı düşüş görebilmemiz için döviz likiditesine ek olarak TL’nin reel getirisinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrası reel faizlerin negatife dönmesi TL’deki negatif ayrışmayı kuvvetlendirmişti. Borç alma limitlerinin düşürülmesi kredi büyümesinin olumsuz etkileyebilir."

Ekonomik aktivitenin zayıfladığı bu ortamda Merkez Bankası’nın işi oldukça zor göründüğünü belirten Nalbantlı, "TL’deki değer kaybını durdurmak için faiz artışı gerekiyor, faizi artırsa bu sefer ekonomide daha da yavaşlayacak. Merkez Bankası’nın faiz artışı için kurda 4.00 bölgesinin beklemesinin doğru olacağını düşünüyorum.FED’in faiz artışlarının olacağı bu yıl, TL üzerindeki baskının devam edebileceğini düşünüyorum. Kurda kalıcı düşüşler için 3.70’in altında fiyatlamalar görmeliyiz. 3.82-3.85 seviyesinin üzerinde kalırsak 4 TL görülebilir" dedi.

Hürriyet