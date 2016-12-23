Dolar fiyatlarında son durum

Haftanın son işlem gününe yatay seyirde başlayan dolar/TL 3,51 seviyesinin hemen üzerinde denge sağladı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 09:32

Dolar/TL, dün gün içinde en düşük 3,4990 seviyesine kadar gerilese de ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentileri aşmasının ardından toparlayarak, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 3,5101 seviyesinden tamamladı.

Haftanın son işlem gününe 3,5096 seviyesinden yatay seyirle giriş yapan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,10 yükselişle 3,5150 seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 primle 3,6701 seviyesinden ve sterlin/TL ise yüzde 0,14 artışla 4,3230'dan alıcı buluyor.

Anadolu Ajansı'nın haberinden edinilen bilgilere göre, piyasa uzmanları bugün Fransa ve İngiltere büyüme ile ABD konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, uluslararası piyasada bugünden itibaren başlayan Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle kur tarafında yatay seyrin devam edebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,5000 ve 3,4680 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, 3,5340 seviyesinin ise direnç olarak güçlendiğini söyledi.