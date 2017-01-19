Dolar 3,80'in altına geriledi

TCMB tarafından dün devreye sokulan döviz takas piyasasını devreye sokması ve haftalık repo ihalesi açmamasıyla gerileyen dolar güne yatay başlayarak 3,80'e geriledi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 10:24

TCMB tarafından dün devreye sokulan döviz takas piyasasını devreye sokması ve haftalık repo ihalesi açmamasıyla gerileyen dolar güne yatay başlayarak 3,802in altında dengelendi.

Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyeye ulaşan dolar/TL yeni haftada gerilemeye başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan adımlar dolar fiyatlarının gerilemesini sağladı.

Yellen’ın açıklamaları dolar/TL üzerinde etkili oldu

Dünkü işlemlerde 3,7559'a kadar gerileyen dolar/TL akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile yükselişe geçti.

Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükselen dolar/TL, günü 0,9 artışla 3,7938'den tamamladı.

Dolar ve euroda son durum

Dolar/TL, sabah saatlerinde Asya piyasalarındaki alımlarla en yüksek 3,8164'ü görse de bu seviyelerde tutunamadı ve saat 10.20 itibarıyla 3,7980 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 4,0450'den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 artışla 4,6650'den alıcı buluyor.

Uzmanlardan dolar yorumları

TCMB Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odak noktasında olacağına değinen analistler, dolar/TL için, 3,8170 seviyesinin direnç, 3,7520 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

AA