Dolar 3,70'in altına düştü

ABD istihdam verilerinin ardından dolar 3,70 liranın euro da 4 liranın altına geriledi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 16:54

ABD'de bugün açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından kurda hareketlilik yaşandı. Dolar 3,70 liranın altna inerken euro da 4 liranın altına düştü.

NTV'de yer alan habere göre, TSİ 16.30'daki veri öncesinde 3,74 sınırında olan dolar/TL 3,6900'a kadar gerileyerek 9 Ocak'tan beri en düşük düzeyi gördü. Euro da 4 liranın altına indi.

ABD'de ocak ayında tarımdışı istihdam 227 binle 175 binlik beklentinin üzerinde arttı. Saatlik kazançlar son bir yılda yüzde 2,5 artış kaydetti. Ücretlerde yüzde 2,8 artış bekleniyordu.

Ücretlerin artış hızı enflasyonu etkiliyor, bu da Fed’in faiz artış hızı açısından önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Ücret artışının beklentilerden az olması dolarda aşağı yönü tetikledi.

Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası dolarda son günlerde düşüş gözleniyor. 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kıran dolar daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

Enflasyon verisinin ardından dolarda belirgin bir hareket yaşanmadı.

Enflasyon TÜFE'de yıllık bazda yüzde 9,22'ye yükseldi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmeye devam ediyor.

NTV