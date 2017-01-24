Doğu'ya 20 milyarlık yatırım yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştirilmesi planlanan yatırım planı açıklandı. 23 ildeki yatırımlar yaklaşık 20 milyar değerinde olacak.

Güncellenme 24 Ocak 2017 14:15

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılacak teşvik yatırımlarını kamuoyu ile paylaştı. Belirlenen 23 ilde yaklaşık 20 mmilyar lira değerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Öngörülen istihdam 112 bin 400" dedi. "Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık destek vereceğiz" diyen Yıldırım, "İyi bir fizibilite hazırlanması, ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Devlet parasını verecek, yatırımcı, girişimci böyle bir hizmeti kendisi alacak. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz. Ne lazım? Arsa lazım. Bu organize sanayi bölgesi içinde olabilir, dışında olabilir. Tercihimiz varsa organize sanayi bölgesi içinde olmasıdır" diye konuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Başbakan Yıldırım'ın teşvik programı açıklamaalrında yaptığı konuşmasında önemli başlıklar:

Türkiye büyüme oranları ve kalkınmasını emin adımlarla sürdürmektedir. Ekonomimizin iç ve dış tehditlerine karşı ne kadar dayanıklı olduğunu, ne kadar dinamik bir ekonomiye sahip olduğumuzu bütün cümle alem gördü. Dünyada ekonomik belirsizliğin devam ettiği bu dönemde maliyeyi koruduk. Güvenliğimizi bölgesel adaletimizi sağlamak devamlı önemli hedeflerimiz arasında yer aldı.

79 milyon vatandaşımızı, vilayetimizi hep bir gördük. Bölgeler arası eşitsizliği büyük ölçüde azalttık. Hem demokratik hem siyasi istikrari sürdürmek için hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak vatandaşı memnun etmeye çalışıyoruz.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'su için yeni bir teşvik projesi başlatıyıoruz.

Bugün Cazibe Merkezleri Programı'nda gelinen son aşamayı sizlerle paylaşmak isityorum.

Terörün yoğun bir şekilde milletimizin canını sıkıtğı bölgelerin geciken yatırımlarını başlatmak ve doğudan batıya göçü azaltmak. İkinci hedef ise bölgedeki kalkınma ile açığı ortadan kaldırmak.

Belirlediğimiz bu yatırım Türkiye'nin tamamına yapılan yatırım anlamına geliyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin buralarına yaptığımız yatırımla Türkiye'deki refah farkı tamamen giderilecek.

4 Eylül'de programı Diyarbakır'da ilan ettik. Daha sonra 11 Ekim'de bölgenin paydaşlarıyla 16 Ekim, 5 kasım 15 kasım tarıhlerınde bölge ile ilgili, milletvekili ve paydaşlarıyla değerlendirildi.

Programın detaylarında neler var;

Üretime destek var, hizmet sektöründe faaliyet gösteren çağrı ve bilgi merkezi kurulması.

Yatırım yapanlar ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizilite başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. İstenilen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız.

Ayrıca yatırım için yer vereceeğiz. Organize sanayi bölgesi dışında da olabilir ama tercihimiz OSB içinde olmasıdır. Ayrıca fabrika bina yapımına destek verilecek. Yatırım için sıfır faizli kredi verilecek, faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek.

Herhangi bir ilde üretim yapacaksanız, fabrika kurarken sağlanan yatırımlardan yaralanmak için yatırım tutarı asgari 2 milyon olacak, en az 30 kişiye iş sağlayacağınızı bildireceksiniz.

Eğer hizmet sektöründe çağrı merkezi açacaksanız en az 200 kişiye iş imkanı sağlayıp, hizmet sözleşmesi yaptığınızı ibraz edeceksiniz.

Desteklerde özkaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. 30 lira sen koyacaksın, 70 lirada devlet koyacak.

Fabrika binaları fizibiliteye uygun olarak hazırlanacak. Bina inşaatlarının 20 bin metrekare olması ön görülüyor. Bu 20 bin metrekareye binalar desteklenecek. İkinci 20 bini de ikinci desteğe veririz. İlk 20 bin metrekaresini devlet yaptırıyor, diğer kısmı için faizsiz kredi alabiliyorsunuz. Bedeli 10 milyona olan kısmını devlet karşılıyor. Fabrika binası yatırımı gibi.

Daha sonra 15 yıl boyunca burada yatırım imalat yaptıktan sonra isterseniz devlete size sembolik bir bedel verecek. Önce devlete çok sembolik bir kira vereceksiniz, daha sonra mülkiyetini alacaksınız. OSB'lerde yatırıma uygun arsa yoksa o zaman hazinenin elindeki arazilerinden uygun ölçekli araziler verilecek.

Ayrıca büyük yatırımlarda OSB dışında özel desetklenecek. 100 milyon ve üzeri yatırımlara özel desteklerimiz var. Diğer anlattıklarım küçük ölçekliydi. Bunlar birkaç ile hitap eden, birçok kişiye iş aş veren yatırımlar 100 milyon ve üzeriyse desetklenecek.

Fabrika için makina alacaksınız sermayeyi yerli kaynaklardan temin etmek şartıyla karşılıyoruz. Kredi, 2 yıl ödemesiz 6 yıl, bu ithal ederseniz, dışarıdan makina ekipman aldınız. Toplam 6 yıl olacak, sıfır faizli olacak eğer yerli makina teçhizat alırsanız burada dönemi 3 yıla toplam süreyi de 10 yıla çıkarıyoruz. Yerli üretimi tevik ediyoruz. Yerli imalata daha uzun vadeli kredi veriliyor. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

Bu tür destekler mevcu işini büyütmek isteyene de verilecek. Diyelim ki, yenileme yapıyorsunuz bunlar için de benzer desetklerden yaralanacaklar. Yatırımın yüzde 30'u öz kaynaktan karşılanacak, fazi sıfır.

Üçüncü program işletem kredisi: Ham madde gelecek, işetmenin harekete geçmesi düşük fazili işletme kredisi vereceğiz. Kredi 4 yıl vadeli, ilk yılı ödemesiz. 1 yıl para ödemeyeceksiniz ve düşük faizli olacak, cari faizin yarısı olacak.

CNN Türk