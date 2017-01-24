Doğulu kardeşlerin acı günü

Oyuncu Kadir Doğulu ve modacı Kemal Doğulu'nun Mersin'de yaşayan babaları Rasim Doğulu yaşamını yitirdi.

Güncellenme 24 Ocak 2017 21:58

Aslen Mersin'li olan ve burada yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde fenalaştı.

63 yaşındaki baba Doğulu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, Mersin'e gitti.Kadir Doğulu'yu eşi Neslihan Atagül'de yalnız bırakmadı. Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Mersin Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı.

NTV