Doğru mayo seçimi ile daha zayıf görünün

Tatil sezonunda plajda daha güzel görünmenin püf noktalarını sizler için derledik.

Güncellenme 23 Haziran 2017 14:53

İlk kural bikininin veya mayonun üstü genellikle günlük kullandığınız sütyenden 1-2 beden küçük olmalıdır. Alt kısım ise tam oturmalıdır. Bol geldiğinde hareket eder ve kötü bir görüntü oluşturur. Sıkı olduğunda ise sizi daha şişman gösterir.

Kendi bedeninize göre mayo tercih edin

Plajda 2 parça bez ile vücudu saklamak pek mümkün değildir. Ancak vücut tipinize uygun bir bikini veya mayo seçerek doğru yerlere vurgu yapabilirsiniz. Göğüsleriniz güzelse onları ön planda tutup ayvadan biraz hallice olan göbeğinizi saklayacak mayolar tercih edebilirsiniz.

Bu yılın modasına uyacağım diye vücudunuza hiç yakışmayan şeyler tercih etmeyin. Bırakın herkes ipli bikini giysin. Siz, kendi vücudunuza uygun bikiniyi seçin. Aksi takdirde modaya uymaya çalışırken hüsranla sonuçlanan bir seçim yapabilirsiniz.

En doğru zaman sabah

Bikini alırken en doğru zaman sabahtır. Tıka basa yemek yedikten sonra veya vücudunuz şişkinken bikini almayın. Sabah saatleri bikini almak için en uygun zamandır.

İnternet artık elimizin altında. Mağazalara gitmeden önce markaların koleksiyonlarını internetten takip edin.

Soluk renklerle başlayın

1 haftalık tatiliniz boyunca 3-4 farklı bikini giymek istiyorsanız cilt tonunuza uygun olanla başlayın. Solgun olduğunuz ilk gün parlak renk değil daha nötr veya koyu renkler tercih edin. Bronzlaştıkça daha açık renkleri tercih edebilirsiniz.

Gözünüze çarpan parçaları denedikten sonra karar verin. ilk gördüğünüz bikiniyi hemen almayın. Her markanın beden ölçüsü de değişiklik gösterebilir. Üzerinize denemeden asla bikini almayın.