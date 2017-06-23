Doğallığın sırrı saç renginde gizli

Doğal tonlardaki saç renkleri genç ve sade görünmek isteyen kadınların ilk seçimleri arasında yer alıyor.

Güncellenme 23 Haziran 2017 14:43

Güzellik dünyasında en önemli dokunuşlardan biri doğal duran saç renkleri.Yapılmamış doğal saç modelleri kadar harika yüzünüzle uyumlu doğal ve canlı saç renkleri son yılların en popüler saçlar arasında.

Moda ve teknoloji olarak ilerlemiş dünya kadınlarını incelediğimizde şehirli ve modern kadınların daha çok doğal duran saç renklerini ve modellerini tercih ettiğini görüyoruz.Saçlar ne kadar doğal olursa yüz de o kadar canlı ve parlak görünüyor.Buradan anladığımız kadarıyla doğal saç renkleri kadınların güzelliklerini ön plana çıkaran en önemli unsular dan biri.

Doğal saç renkleri ile kadınlar daha güzel ve özel görünüyor yani zahmetsiz saç renkleri ve modelleri onu daha mükemmelleştiriyor. Ayna önünde çok fazla vakit harcamadan doğal ve sağlıklı saçlarınızı tarayın ve sade bir şekil verin, hafif güzel br makyaj yapın. Cildiniz hiç olmadığından daha güzel ve daha canlı görünecek. Burada önemli olan en önemli unsur cilt renginizi soluk göstermeyen bir doğal saç rengine sahip olmanız.Bu konuda profosyonel bir kuaförden fikir alabilirsiniz.

Genel olarak kestane saç renkleri, kahve saç renkleri ve kumral saç renkleri ve bu saç rengine atılan ışıltılı renkler, daha doğal görünümlü saç renkleri sağlar.

Kaynak: Kadın ve Blog