Diyarbakır'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'da 14 mahallede bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 11:34

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçesine bağlı 14 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 13 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Lice, Kocaköy ve Hazro'ya bağlı 14 kırsal mahallede 13 Nisan'da saat 06.00'dan itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağının saat 08.00 itibarıyla kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, vatandaşlara can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla yasağa uydukları için teşekkür edildi.

AA