Diyarbakır'daki saldırıda teröristler 1 ton patlayıcı kullanmış

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen terör saldırısında 1 ton patlayıcı kullanıldığı tespit edildi.

Güncellenme 12 Nisan 2017 12:37

Diyabakır'ın Bağlar ilçesindeki Emek Caddesi'nde Çvik Kuvvet Müdürlüğü yakınlarından PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 1 ton ağırlığında patlayıcı madde kullanıldığı tespit edildi. Saldırının ardından 5 şüpheli kişi gözaltına alındı.Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, 30 metrelik tünele tuzaklanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden, Bağlar ilçesindeki terör saldırısının, İl Emniyet Müdürlüğü ek binasına bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından 30 metre kazılan tünele tuzaklanan, RDX, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton patlayıcı ile gerçekleştirildiği, saldırıyla ilgili doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA