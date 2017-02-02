Diyarbakır'da yollarda mahsur kalan 85 hasta kurtarıldı

Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallerde mahsur kalan 85 hasta sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 21:05

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin, kar nedeniyle kapanan kırsal ilçelerin mahalle yollarını 2 metrelik kardan temizleyerek 85 hastanın tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırılmasını sağladığı belirtildi.

Karla mücadele çalışmalarının kriz masası denetiminde sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kulp, Lice, Dicle ve Ergani ilçeleri ile kırsal mahallerde yol açma çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi ekipleri, hasta vatandaşların bulunduğu belirtilen kırsal mahallelere öncelik verdi. Kepçelerle mahalle yollarını 2 metrelik kardan temizleyen ekipler, yer yer yollarda kalan ambulansları da iş makinalarının yardımıyla mahallelere ulaşmasını sağladı. Ekipler, Kulp, Lice, Dicle ve Ergani ilçelerinin kırsal mahallelerinde ambulanslara yol açarak 85 acil hastayı hastanelere ulaştırdı."

AA