Diyarbakır'da Çevik Kuvvet yakınlarında patlama: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emek Caddesi'nde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Güncellenme 11 Nisan 2017 11:06

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah saat 10.45 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yakınlarında bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri gönderildi.

Şiddetli patlama sesi kentin pek çok bölgesinden duyuldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis okulunun yanında patlama meydana geldi. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, CNN Türk canlı yayınında patlamayla ilgili şunları söyledi:

"Saat 10.45 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sesi Diyarbakır merkez ilçelerinin hemen hemen hepsinde duyuldu. Gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi."

meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın olduğu binada çökme olurken, bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

Patlamada çevredeki ev, işyeri ve araçlarda hasar oluştu.

Patlamanın panzerin onarımı sırasında meydana geldiği belirlendi.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre , patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın sesi kentin birçok yerinden duyuldu.