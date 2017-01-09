Diyarbakır FETÖ yapılanması: 120 iddianame hazırlandı

Diyarbakır FETÖ/PDY soruşturmalarında kamudaki işinden uzaklaştırılan 120 kişi hakkında 120 iddianame hazırlandı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 11:15

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında kamu görevinden ihraç edilen 120 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Edinilen bilgilere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin yargı, askeriye, emniyet, mülkiye, üniversite, jandarma, kamu kurum ve kuruluşları ve il yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturması tamamlanan 120 sanık hakkında ayrı ayrı hazırlanan ve ilgili ağır ceza mahkemelerine gönderilerek kabul edilen iddianamelerde FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İddianamelerde, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

Yargı süreci ilerleyen günlerde başlayacak

Sanıklar hakkındaki en önemli delil olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"un yer aldığı iddianamelerde, haklarında dava açılan 120 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Başsavcılıkça yürütülen diğer soruşturmalarla ilgili iddianamelerin kısa sürede hazırlanarak mahkemelere gönderileceği belirtildi.

AA