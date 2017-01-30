Diş sağlığında adaçayı mucizesi

Çay, sigara, şarap, kahve ve benzerlerinin fazla tüketiminin sonucunda dişlerde oluşan sarı ve kahverengi lekelerden adaçayı ile kurtulmak mümkün.

Güncellenme 30 Ocak 2017 08:30

Dişlerimiz hem estetik hem de sağlığımız açısında büyük önem arz ediyor. bakımlı görünmeyen dişler günlük hayatımızı etkilediği gibi sağlığımızı da tehdit ediyor. Birçok hastalığın habercisi olan sağlıksız dişlerin bakımı yapılmadığı zaman kötü sonuçlar doğuruyor.

Sağlığımızı etkilediği gibi estetik görüntümüzde de önemli bir tamamlayıcı etkiye sahip olan dişler tükettiğimiz yiyecek ve içeceklere göre leke oluşumuna müsait yapıda olduğu için renk değiştirebiliyor.

Dişlerimizin bembeyaz görünmesini ve lekelerden arındırılmış olmasını isteriz. Bunun için uygulayabileceğimiz çok basit bir yöntem var. Toz haline getirdiğimiz adaçayı bitkisi ile dişlerimizi her fırçalamanın ardından 2 dakika daha fırçalamak. Adaçayı zamanla oluşan lekeleri ortadan kaldırır, diş eti problemlerinde ferahlama sağlar ve daha sağlıklı bir ağıza sahip olmamıza yardımcı olur.

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