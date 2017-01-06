Diş lekelerinden kurtulmanın doğal yolları

Gün içinde çok fazla çay, kahve sigara tüketen insanların dişlerinde kahverengi lekeler oluşur. Bu lekelerinizden kurtulmak için doğal yöntemleri kullanabilirsiniz.

Güncellenme 06 Ocak 2017 17:20

Diş yüzeyinde oluşan kahverengi lekeler eğer ki yerleşik değilse ve oluşumu çok eskiye dayanmıyorsa doğal yöntemlerle de kısa sürede çıkarılabiliyor. Ancak yıllardır var olan lekeleri doğal yöntemler ya da düzenli fırçalama ile dişlerden atabilmek pek de mümkün değil. Bunun için tıbbi yollara başvurmak gerekiyor.

Diş lekelerinizde savaş halindeyseniz onlardan kurtulabilmeniz için birkaç doğal yöntemi sizler için derledik.

Limon ve tarçın mucizesi

Hemen hemen mutfakta birçok alanda kullandığımız tarçın ve limon ikilisi diş beyazlatma konusunda da vazgeçilmez yardımcı ürünlerdir. Dişlerimizdeki kahverengi ilkeleri çıkarmak konusunda etkin şekilde yardımcı olurlar.

Sabah ve akşam düzenli olarak dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra toz tarçın ve limon kabuğu rendesini diş fırçanıza yedirerek 3 dakikalık bir fırçalama daha yaparsanız yaklaşık 2 ay gibi bir sürede lekelerin yok olmaya başladığını göreceksiniz.

Bu yöntem için düzenli fırçalama yapmanız, dişlerinizi fırçaladıktan hemen sonra asitli içecek, kahve ve çay tüketmemeli ve kesinlikle sigara içmemelisiniz. Diş fırçanız en az orta sertlikte ve sağlam kıllı olmalıdır.

Ada çayı tozu ile diş lekelerinizden kurtulun

En faydalı bitkiler arasında gösterilen ada çayı birçok alanda şifa verdiği gibi dişlerimizi beyazlatma ve lekelerden kurtarma konusunda da yardımımıza koşuyor. Ada çayı bitkisinden bir tutam alıp havanda toz haline gelene kadar dövün. Ardından yeni fırçaladığınız dişlerinizi bir de ada çayı tozu ile yaklaşık 3-4 dakika arasında en az orta sertlikte bir fırça ile fırçalayın. En geç 1 ay içinde dişlerinizdeki lekelerin renginin çözülmeye başladığını, lekelerin zamanla küçüldüğünü ve ardından tamamen yok olduğunu göreceksiniz.

Kaynak: Star Gündem